Il Corriere dello Sport parla dello stop di Lautaro come la "peggiore notizia possibile per l'Inter". Ed è subito... allarme.

Il Toro torna in Italia: niente Uruguay e niente Brasile. Toccata e fuga in Argentina, giusto il tempo di rendersi conto di non poter aiutare la sua nazionale nelle prossime sfida di qualificazione ai Mondiali. Come ricostruisce il quotidiano, inizialmente si parlava di semplice affaticamento, ma poi è arrivata la notizia comunicata direttamente dalla federcalcio argentina che parlava espressamente di "infortunio" alla coscia sinistra.

Un problema che Lautaro si trascina in realtà da Inter-Monza dell'8 marzo scorso, quando aveva cominciato ad avvertire qualche fastidio. Non a caso poi era rimasto in panchina contro il Feyenoord in Champions. Secondo il CdS, il problema è rispuntato in occasione del primo allenamento con l’Argentina. E gli accertamenti effettuati in nazionali hanno fatto emergere l'infortunio. Ora l'Inter valuterà con attenzione: secondo il Corsport, Latuaro salterà certamente l'Udinese e probabilmente il derby di coppa del 2 aprile. Ipotizzabile un rientro tra Parma e Bayern.