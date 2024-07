Anche il Corriere dello Sport conferma: è in via di definizione la cessione di Agoume al Siviglia. Per il francese, classe 2002, sarebbe un ritorno in Andalusia, dove ha giocato la seconda parte dell'ultima annata, senza venire riscattato.

Gli spagnoli avevano giudicato eccessivi gli 8 milioni pattuiti a suo tempo, ma adesso le parti sono molto vicine su nuove cifre: 5 milioni all'Inter più il 50% della eventuale rivendita. In questo modo, il club nerazzurro potrà riprendersi il giocatore senza un esborso eccessivo oppure incasserà altro denaro.