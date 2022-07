Francesco Acerbi è destinato dal divorzio con la Lazio, dove vive da separato in casa. Secondo il Corriere dello Sport il difensore aspetta e spera in una big, con il Milan che al momento sembra l'unica strada percorribile e l'Inter sempre più defiliata. "Acerbi sarebbe l’usato sicuro, un giocatore di grande esperienza per completare il reparto. Ha un grande rapporto con Inzaghi, ma l’Inter sembra essersi sfilata, tuttavia bisogna capire cosa succederà in uscita con Skriniar e De Vrij - scrive il quotidiano -. Francesco può essere una soluzione di scorta per la Juve di Allegri. Ci potrebbe pensare Spalletti se il Napoli non riuscirà a trattenere Koulibaly. Ecco perché oggi Acerbi raggiungerà la Lazio ad Auronzo confidando nel mercato. Da qui al 31 agosto dovrebbe trovare una sistemazione. Da non sottovalutare la linea di condotta di Lotito. Chiede determinati soldi. Qualcosa vuole recuperare, immaginare una linea oltranzista non converrebbe a nessuno".