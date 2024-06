Niente Europei per Francesco Acerbi, che ieri è stato operato come da programma. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'intervento di rinforzo della parete inguinale destra al quale è stato sottoposto il difensore nerazzurro è perfettamente riuscito: Acerbi dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi entro metà luglio, dunque in tempo per la preparazione estiva.