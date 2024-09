Haaland, già a segno 9 volte nelle prime 4 giornate di Premier, è lo spauracchio principale per l'Inter. Inzaghi, però, ha l'antidoto: Francesco Acerbi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'idea del tecnico nerazzurro è quella di riproporre anche domani sera la stessa formula di Istanbul, quando il numero 15 non lasciò mai uno spiraglio al norvegese. Acerbi giocò in marcatura asfissiante sul bomber di Guardiola, togliendogli tempo e spazio, anticipandolo di continuo e costringendolo a un ruolo marginale in quella finale.

Acerbi in questi anni si è rivelato uno specialista nel mettere la museruola ai centravanti avversari: da Giroud a Osimhen, da Haaland a Lukaku. Con esperienza e mestiere, l'ex Lazio, nonostante una carta d'identità non più verde, ha sempre vinto ogni duello e spera di continuare così anche domani. Anche perché c'è un contratto in scadenza nel 2025...