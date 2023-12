Acerbi vicino ai 36 anni, Sommer vicino ai 35, Mkhitaryan pure e Darmian ha da poco passato i 34. Insomma, più o meno sono 140 anni in quattro. Ma - come sottolinea il Corriere dello Sport - sono proprio loro i senatori, i pilastri dell'Inter prima in A e in Champions.

Il quotidiano romano li definisce "inossidabili", ed effettivamente sono davvero così, basti guardare il minutaggio e le presenze anche in questa stagione. Il dato parla di Inter con la rosa più "anziana" della Serie A con oltre 28 anni di media, ma poi - come sottolinea il quotidiano romano - in campo non si vede. Anzi: a Napoli l'ultimo esempio in tal senso, perché nei secondi tempi il ritmo cresce e le avversarie ne escono schiacciate. Anche grazie alle forze fresche dalla panchina.