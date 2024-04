"Diciamo che al Milan avrebbero preferito una partita diversa, diciamo non decisiva, ma vista la situazione sono certo che faranno di tutto per non perdere. L'Inter non può festeggiare il campionato in un derby a casa del Milan! Detto questo bisogna ammettere che l'Inter sta giocando benissimo e non da oggi, lo scorso anno è arrivata alla finale di Champions, è un'ottima squadra. E dico una cosa che non avrei mai voluto dire: è favorita per la vittoria questa sera, è così". Queste le parole di Rudd Gullit alla Gazzetta dello Sport.

E il Milan?

"Sta cercando di risalire, da qualche anno. E non è facile. Per me è stata una sorpresa che abbia vinto il titolo due anni fa".

Risalita faticosa. Sorpreso dalle difficoltà di quest'anno?

"Relativamente. È normale che in un processo di crescita ci siano alti e bassi. Le squadre italiane non hanno i soldi che c'erano ai miei tempi. Ora i soldi sono tutti in Inghilterra, i grandi campioni oggi vanno da un'altra parte. E allora devi avere grande inventiva, un po' come ha fatto l'Inter, o due anni fa la Juve, o anche il Napoli, ma guarda che difficoltà stanno affrontando in questa stagione. È difficile mantenere alto il livello. Devi andare in giro a cercare piccoli diamanti e farli brillare, e la concorrenza è enorme".