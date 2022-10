Per esempio?

"Tecnicamente. Senza i troppi passaggi sbagliati, si poteva fare anche il 2-0. E poi la condizione atletica. Nell’ultimo quarto d’ora siamo calati, anche perché il Barcellona ha fatto correre la palla. La squadra di Xavi mi ha deluso, ha tirato poco, ma la palla girava e gli interisti si sono stancati a rincorrerla".

L’interista nel quale si rivede?

"De Vrij, centrale, più marcatore. Gli altri due hanno caratteristiche diverse".

Come la vede al Camp Nou?

"Sono ottimista. Inzaghi è bravo, anche se non sempre azzecca i cambi. In una settimana la squadra può crescere ancora e magari recuperare qualcuno. Sento parlare tanto degli infortuni del Milan, ma poco di quanto pesino Lukaku e Brozovic in questa squadra. Sarebbe importante anche solo poter schierare Lukaku nel finale".