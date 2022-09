Che tipo di calcio propone il suo amico Bilek?

"Compattezza e difesa molto solida, ripartenze veloci. Molto del gioco gira attorno a Chory, il loro centravanti che viene da una doppietta in campionato e che è in dubbio per un leggero infortunio".

Gli interisti devono prendere altri appunti?

"Manca Kopic, che è uno dei talenti migliori della squadra, mentre il capitano Hejda è il leader difensivo, importante anche per il carisma. Davanti occhio a Mosquera, un colombiano che se indovina la giornata giusta, può essere pericoloso sulla fascia sinistra. Dall’altro lato, c’è un uomo di esperienza come Sikora che, anche in nazionale, è abituato a certi palcoscenici. A centrocampo, poi, giocano mediani di corsa e buona tecnica. Ma per uno come Bucha, lì in mezzo, sarà molto dura dal punto di vista fisico, visto il dinamismo degli interisti".