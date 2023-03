Il Friburgo ha pescato la Juventus negli ottavi di Europa League e oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato Vincenzo Grifo, attaccante dei tedeschi e della Nazionale di Mancini. "Noi non siamo il Bayern o il Borussia Dortmund, anche se anno dopo anno stiamo facendo bene con una certa costanza in Bundesliga. Siamo anche stati primi e secondi per qualche settimana, ora lottiamo per l’Europa".

Qual è il vostro segreto?

"In campo, il collettivo. Non abbiamo i giocatori migliori, ma ognuno sa che deve dare una mano al compagno e lavorare per la squadra. Siamo molto uniti. Fuori dal campo, l’ambiente: Friburgo non è una città molto grande, i tifosi sono sempre vicini e anche il nostro allenatore (Christian Streich, ndr), che è della zona, conosce tutti perché è qui dal 1991".