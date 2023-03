Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, è protagonista di un'intervista a Il Mattino. "Bisogna rimboccarci le maniche, tutti insieme. L'impresa del 2021 è stata qualcosa di straordinario, perché si è riusciti con la forza del gruppo a ottenere un risultato che alla vigilia sembrava impossibile - afferma in riferimento agli Europei vinti - Ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo bisogno di una sterzata di sistema se vogliamo creare le condizioni per creare un gruppo azzurro di qualità in grado di competere con le Nazionali più forti. Bisogna investire sui vivai non per necessità ma per convinzione, ne trarrebbero beneficio sia i club che la maglia azzurra".