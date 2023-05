Vedere tre italiane in finale nelle competizioni europee è "bellissimo. Il calcio italiano sta tornando". Lo dice Alberto Gilardino ai microfoni del Corriere della Sera, proiettandosi anche all'appuntamento di Istanbul: "Il City è uno squadrone e parte favorito, ma l’Inter ha singoli di grande qualità e in gara secca può dire la sua. Quella della Roma di Mourinho è una vera impresa, qualcosa di straordinario. E per la Fiorentina si tratta di un traguardo storico: merito di Italiano e di Commisso, oltre che dei ragazzi".