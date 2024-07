Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giuseppe Giannini dice "con certezza che quelli dell'Inter sono forti forti. Quello è il reparto migliore della squadra nerazzurra, soprattutto ora che hanno inserito uno del valore e della forza fisica di Zielinski". Così l'ex centrocampista della Roma promuove il neo-acquisto dell'Inter.

Poi sulle aspettative stagionali aggiunge:

"Per me l'Inter resta la squadra da battere per tanti motivi, ad iniziare dal fatto che lì in mezzo hanno un reparto dominante".

Fofana e Samardzic, i profili giusti per il Milan?

"Dovessero arrivare sarebbero due ottimi innesti, anche se a livello di esperienza il centrocampo dell'Inter resterebbe più forte. Loro due sarebbero però degli ottimi acquisti e la linea mediana del Milan si avvicinerebbe sicuramente a quella dell'Inter".