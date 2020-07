Si allungano i tempi per il rientro di Matias Vecino. E se la notizia non intacca i programmi di campo di Antonio Conte, non si può dire altrettanto per quelli di Marotta e Ausilio. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l'uruguaiano sarà costretto ai box per altri due mesi, dunque è prevedibile che si riveda solo a ottobre. E allora diventa difficile trovare eventuali acquirenti, "salvo essere costretti a uno sconto molto importante che in casa Inter nessuno prende in considerazione - si legge -. L’uscita di Vecino, con conseguente plusvalenza, adesso è tutt’altro che scontata".

VIDEO - LAUTARO SMENTISCE ANCHE TRAMONTANA, CHE GOL DI MARTINEZ