La vittoria dell'Hellas Verona sul Brescia è arrivata domenica scorsa anche grazie al primo gol in Serie A di Eddy Salcedo, di proprietà dell'Inter ma oggi in prestito agli scaligeri. "È presto per capire se a fine stagione Eddie tornerà alla base interista o se proseguirà altrove la sua corsa verso il successo. Al Verona sta mettendo un bel po’ di fieno in cascina e gli addetti ai lavori già valutano il suo cartellino sui 15 milioni di euro. In estate la Juve ha venduto Kean all’Everton per 40 milioni (bonus compresi). Il trend è questo, anche se Salcedo è concentrato più che altro sui gol-salvezza".