"Un affare per due". Così la Gazzetta dello Sport chiama la trattativa che ha condotto Ionut Radu a tornare in un primo momento all'Inter per poi restare (almeno ancora un anno in prestito) al Genoa. "Radu è stato più forte di un campionato che avrebbe piegato qualunque portiere senza spalle abbastanza grandi, riuscendo al contrario a mostrare tutta la sua forza, anche mentale, nella fase chiave della stagione, quando ha salvato la porta in quelle gare di fine campionato in cui il Genoa si stava giocando le residue speranze di salvezza e scendeva in campo con la paura negli occhi - sottolinea la rosea -. Del nuovo corso di Andreazzoli, poi, ha beneficiato pure Radu. Una squadra che gioca e votata all’attacco, senza timori nei confronti di nessuno, che arriva nell’area avversaria con quattro passaggi, ha permesso anche al numero uno romeno (o, meglio, al numero 97), che rappresenta il futuro dell’Inter tra i pali, di tirar fuori il meglio di se stesso. Il lancio di sessanta metri con cui il portiere rossoblù ha servito Kouame per il secondo gol alla Fiorentina di Montella, nove giorni fa al Ferraris, ne è un chiaro esempio".

