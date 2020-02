Alla fine, Simone Zaza è rimasto a Torino. Per l'ex Juve e Sassuolo c'era la fila, ma il club granata ha scelto di trattenerlo. Lo spiega la Gazzetta dello Sport: "L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, è stato solo l’ultimo a contattare il Toro - si legge -. Per dovere di cronaca è giusto raccontare come l’aggancio dei nerazzurri sia avvenuto ieri verso mezzogiorno, avendo l’Inter individuato Zaza come il possibile vice-Lukaku. E mentre Simone aveva delle perplessità sulla formula dell’operazione (chiedeva una cessione definitiva), il Toro poco prima dell’ora di pranzo ha tolto tutte le parti dall’imbarazzo decidendo di blindarlo e di ritirarlo dal mercato. Un «no, grazie» che Bava ha ripetuto a tutte le società che avevano manifestato interesse: le italiane Sampdoria e Verona, le spagnole Espanyol, Villarreal e Valencia".

