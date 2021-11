GdS – Derby da migliori della classe. Nessuno meglio di Inter e Milan dal 2020

Nessuno segna quanto le due milanesi: 155 gol in 70 match da inizio 2020

Quello di domani tra Milan e Inter sarà il 175esimo derby della Madonnina in campionato, l’87esimo con i rossoneri padroni di casa. In totale sono 67 le vittorie degli interisti , a fronte dei 52 successi milanisti, vincenti da padroni di casa sui cugini 28 volte rispetto alle 34 vittorie dei nerazzurri. Un derby a testa quelli della scorsa stagione di Serie A, ma questa volta sono gli uomini di Stefano Pioli a presentarsi da favoriti con un vantaggio sulla squadra di Inzaghi di sette punti.

L’allenatore parmense avrà domani - contro la sua ex squadra - la possibilità di arrivare a sei vittorie consecutive diventando “il primo allenatore del Diavolo a riuscire nell’impresa dai tempi di Massimiliano Allegri”. Dal canto suo però il piacentino potrà contare sull’eterogeneità della sua squadra, in gol finora con ben 12 giocatori differenti, meglio di chiunque in Serie A. Di seguito però c’è non a caso il Milan, che in gol ne ha mandati finora 11. Le due milanesi sono anche il miglior attacco del campionato, segnando insieme 155 gol in 70 match da inizio 2020.