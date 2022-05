"Milan e Inter guidano la classifica perché hanno lavorato tanto e bene. Sono le due squadre che, prima della 35a giornata, hanno calciato di più verso la porta: 584 tiri i nerazzurri, 539 i rossoneri. Al vertice della produttività. I due migliori, per media voto, Tonali (6,56) e Brozovic (6,66), sono due faticatori: Sandro è sul podio rossonero sia per minutaggio (2.318) che per la media chilometri (10,250 km); Marcelo è in assoluto il giocatore che ha corso di più in Serie A (media di 11,633 km). In questo primo maggio, Milan e Inter non fanno festa, ma si giocano il sogno scudetto che è stato costruito soprattutto con il lavoro". Lo scrive stamane Luigi Garlando, analizzando sulla Gazzetta dello Sport il percorso uguale e diverso delle milanesi.