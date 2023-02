"Derby che non contano non li hanno ancora inventati. Basta rimuovere la sottile patina di tristezza che lo ricopre per scoprire che anche questo pesa. E pesa parecchio". Lo scrive Luigi Garlando oggi sulla Gazzetta dello Sport. "La tristezza c’è ed è inconfutabile, nel senso che Inter e Milan hanno vinto gli ultimi due scudetti e stasera si affrontano rispettivamente a 13 e 15 punti dalla vetta - si legge -. Milano è rinculata ai tempi della tirannia juventina dei 9 scudetti. Per ritrovare infatti un derby così lontano dalla capolista, bisogna tornare al 17 marzo 2019: Milan-Inter 2-3, con i rossoneri a 24 punti della Juve e i nerazzurri a 25. Da allora la forbice si è chiusa progressivamente. Ma dopo un biennio di Milano da bere, Inter e Milan sono tornati a succhiare con la cannuccia e il Napoli ha preso il volo. Ridimensionate di brutto le ambizioni da scudetto".