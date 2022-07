Avete rivoluzionato la squadra.

"Come dirigente ho vinto tutto quello che si può vincere, dalla Serie C al Mondiale per club, passando per la B, gli scudetti e le Champions. So per esperienza che Lega Pro, la B e la Serie A sono tre mondi, tre sport diversi. Per questo abbiamo cambiato così tanto puntando su una squadra di piena identità italiana".

Si è rafforzata di più la Juve con Pogba e Di Maria o l’Inter con Lukaku?

"Non rispondo perché tifo Milan…".