Giulio Gallazzi, uno dei due presidenti dell'Alcione, racconta a Tuttosport del canale preferenziale con l'Inter. "C’è un rapporto di amicizia personale con Beppe Marotta. Oggi abbiamo la possibilità di lavorare come un Under 23. Marotta ritiene che l’Alcione possa essere una buona vetrina per i suoi giovani. L’Alcione ha lanciato la sfida di giocare con una squadra molto giovane, con un Under 23. Ci poniamo al livello di Atalanta, Milan e Juventus quando invece potremmo fare una squadra con maggior esperienza".

"Il consiglio che mi ha dato Marotta? Mi ha incoraggiato ad andare avanti nel nostro progetto, di crederci e di avere pazienza. Ci saranno dei momenti difficili, ma niente arriva per caso. È il più bel consiglio che volevo sentirmi dire».