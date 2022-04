Il derby d'Italia ha un peso specifico maggiore per la Juve, secondo Giovanni Galeone: "Considero l'Inter quella più quotata per lo scudetto, può conquistare il titolo anche perdendo con la Juventus, perché ha un calendario più facile del Milan e più alternative rispetto al Napoli. Può arrivare lo stesso a 84 punti, che per me è la quota tricolore - le sue parole alla Gazzetta dello Sport -. Per i bianconeri, invece, conta di più, perché se Max batte i nerazzurri può vincerle tutte e fare un pensierino allo scudetto. Che è molto difficile, ma non impossibile".