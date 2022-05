Fabio Galante promuove l'idea Bremer per l'Inter in vista della prossima stagione. "Stiamo parlando di uno dei migliori profili di difensore in Italia. In questo campionato ha dimostrato di essere un giocatore affidabile, di grande personalità e anche di qualità. Un giocatore che sa anche segnare. Ed essere decisivo che per un difensore è sempre un di più. Per quello che ha fatto vedere è già pronto per un club importante".