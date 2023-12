C'è mix di compagni e avversari incontrati in carriera nella top 11 stilata da Sebastian Frey per SportWeek. In attacco, ovviamente, non poteva mancare Ronaldo il Fenomeno: "Mio compagno all'Inter, il giocatore con la più alta percentuale di tunnel. Prima dell'allenamento avvertiva i difensori e puntualmente glieli faceva. Il più forte di tutti". Allenatore di questa fantasquadra è Marcello Lippi: "Purtroppo l'ho avuto per poco tempo all'Inter. Toscanaccio vincente, schietto. E fumava il sigaro più di me".