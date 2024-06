Nell'intervista rilasciata a La Repubblica, Davide Frattesi parla anche del rapporto che lo lega alla sorella Chiara, nota influencer e che nella sera della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta è stata all'Olimpico ed è addirittura scesa in campo per i festeggiamenti di fine gara, al fianco di McKennie (con cui si parlava già da tempo di un flirt).

"L’ho bloccata su tutti i social per quattro giorni - racconta il centrocampista nerazzurro -. Ci prendiamo in giro. Che sia così esposta non mi dà noia. Ognuno ha la sua vita, non si può mettere nessuno sotto una campana di vetro".