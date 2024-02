C'è stata per qualche giorno la possibilità che Davide Frattesi ritrovasse all'Inter l'amico fraterno Gianluca Scamacca, prima che l'attaccante ex West Ham alla fine decidesse di cedere alle lusinghe dell'Atalanta con la quale domani sfiderà proprio l'Inter. Nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Frattesi ha raccontato di come ha provato a convincere l'amico a raggiungerlo a Milano: "D’estate gli dicevo che qua c’era l’ambiente giusto, ma non ho mai fatto domande insistenti. Ora siamo rivali, ma è il mio migliore amico nel calcio.

Siamo diversi, io estroverso e lui sulle sue. Anche se abitavamo vicini, lui sembra uno di Roma Nord, mentre io sono decisamente di Roma Sud".