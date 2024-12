La lungimiranza di Stefano Melissano, direttore sportivo dello Spezia, permetterà al suo club di incassare 300 mila euro da parte dell'Inter. Come rivela Il Secolo XIX, l'estate scorso nelle trattative per il ritorno di Francesco Pio Esposito in prestito in Liguria, le parti stabilirono questa cifra come bonus per il tetto dei 10 gol della punta classe 2005. Il più ricco dei premi a rendimento fissati da Inter e Spezia, che non inserirono diritti di riscatto o contro riscatto nel contratto. E adesso l'attaccante di Castellammare di Stabia è già a quota 9, con enormi possibilità di far scattare questo bonus.