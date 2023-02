Spalletti ha qualcosa di Bianchi o di Bigon?

"Gli allenatori non si somigliano mai. Ognuno è semplicemente simile a se stesso. Spalletti aveva dimostrato nella sua carriera di avere qualità enormi, le sue squadre hanno sempre trasmesso allegria. Stavolta si è spinto oltre, riempiendo il Napoli non solo di bellezza ma anche di praticità che in certe fasi della stagione è servita".



C’è una sola squadra al comando, con un vantaggio abissale, e questa è una rarità.

"Milan e Inter sono crollate per aver sbagliato il mercato e determinate scelte; la Juventus è fuori per la vicenda di cui si è venuti a conoscenza; temevo la Roma, lo confesso, però ha perso a Napoli ed è fuori: in caso contrario, l’avrei considerata ancora un avversario".



La Juve è la fotografia d’un calcio malato.

"E anche di una condizione societaria che non ha eguali nell’universo: essere una società gestita sempre e soltanto da una famiglia, quella degli Agnelli, alla lunga genera sofferenza. Il mondo è cambiato, con la Bosman è andata peggio, le società hanno perso il vincolo, non hanno possibilità di realizzare perché dopo un periodo i giocatori si liberano. So che è un discorso scivoloso, meriterebbe analisi più profonde, ma sintetizzo. Il capitale evapora nel breve termine, tre o cinque anni. E certi errori diventano determinanti. Poi lottare a livello internazionale con club così ricchi, inglesi e tedeschi, diventa un massacro".