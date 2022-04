"La squadra deve crederci. Se vinciamo a Empoli secondo me recuperiamo punti sulle milanesi che avranno problemi con le romane. E possiamo ancora farcela. Io ci credo". Parola di Corrado Ferlaino , ex presidente del Napoli che ai microfoni del Corriere dello Sport non nega di credere ancora allo scudetto azzurro.

Cosa è mancato ultimamente alla squadra?

"La continuità. Perché è ben allenata e ha giocato un ottimo calcio per lunghi tratti. E poi aspettiamo la completa esplosione di Osimhen che è stato un ottimo acquisto. In teoria la squadra ha tutto per vincere. Poi nella pratica bisogna scendere in campo e mostrare tutto. E in questo ci vuole la coesione di squadra, allenatore e società che insieme devono lavorare per risolvere i problemi e trovare quella continuità. Preferisco giocatori che giochino sempre da 6 a quelli che oscillano sempre fra il 5 e il 7".

Cosa la fa essere ottimista sullo scudetto?

"Innanzitutto l’essere tifoso e dunque ottimista per i colori della mia città. La forza della squadra di Spalletti. Il fatto che il Milan non segna più, perché si è affidata a un centravanti di 40 anni e alla lunga la cosa non può funzionare. E che Mourinho sia l’allenatore che più incide sulla squadra e la sua Roma può fermare l’Inter. A quel punto diventa fondamentale il recupero dei nerazzurri a Bologna e se qualche certezza vacilla...".