"L’Inter resta nel mio cuore, ammetto che avrei voluto stare a Milano molto più tempo". Lo confessa Felipe Melo, intervisto dalla Gazzetta dello Sport.

"Per me Simone Inzaghi ha ancora la squadra più forte di tutto il campionato e ha davanti un grande centravanti, che è anche un grande capitano: tutto il mondo apprezza un giocatore come Lautaro Martinez. Il cuore della squadra, però, è Barella: passa tutto da lui e da quel centrocampo che si passa la palla ad alta velocità. Attenzione, però: i risultati del lavoro di Thiago Motta li vedremo nel tempo", spiega l'ex centrocampista.