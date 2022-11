Sta per arrivare il momento dei Mondiali in Qatar e il debutto in campo sarà affidato proprio alla formazione di casa, impegnata domenica contro l'Ecuador dopo settimane e settimane di ritiro. Per capire di più su come si è preparata la nazionale di casa, il Corriere della Sera ha intervistato Francesco Farioli, in passato nel paese qatariota e oggi allenatore dell'Alanyaspor in Turchia. "L’esperienza in Qatar per me è stata uno stravolgimento totale, per il metodo di lavoro che hanno. Ho iniziato con l’Under 17, come allenatore dei portieri. La loro idea di base è rivoluzionaria, perché la base da cui attingere era piccolissima. Sarebbe come togliere da noi i cinque migliori talenti a Juve, Milan e Inter per farli allenare con la Nazionale. Impensabile. Ma da loro sta funzionando bene", dice Farioli.