Ezio Rossi, tanti anni di carriera al Torino come giocatore e come allenatore, ha commentato oggi a Tuttosport il passaggio di Bremer alla Juventus. "Ho sempre detto di diffidare dai calciatori che baciano le maglie. La perdita più grande dal punto di vista identificativo è stata Belotti: condivido la sua scelta e il suo comportamento, perché ha dimostrato in campo quanto volesse bene alla maglia granata. Non è un ruffiano e per me è stato un calciatore e un uomo vero. Incarnava il classico spirito Toro ed era diventato un simbolo".