Samuel Eto'o tornerà a San Siro il 23 maggio per una serata con i migliori giocatori al mondo della sua epoca, tra cui Lionel Messi. Ma anche Puyol, Sneijder, Pirlo, Seedorf, Dybala, Totti, Pippo Inzaghi, Shevchenko, Thuram, secondo quanto riportato da La Repubblica. Una manifestazione il cui ricavato andrà alla fondazione del campione camerunese e a Slums Dunk.

"Non voglio parlare di calcio, ma di quello che il calcio può fare per favorire integrazione e inclusione. È un mezzo straordinario perché vola sugli ostacoli e parla tutte le lingue - racconta -. Ho giocato in molti Paesi e da due, Spagna e Italia, sono stato accolto benissimo. Bisogna essere capaci di guardare oltre il pallone. Non è che a me il verso della scimmia negli stadi non l'hanno fatto, e ho avuto problemi anche in strada. Però vi dico che l'Italia è il Paese meno razzista d'Europa e forse anche il meno ipocrita. La mia famiglia è rimasta a vivere a Milano, mia moglie ci si trova bene, quelle nello stadio sono minoranze, sporcano l'immagine del Paese, non minimizzo, vanno perseguite, anzi mi chiedo come mai non si sia riusciti a debellare certe brutte manifestazioni. In Inghilterra ce l'hanno fatta".