Negli interrogatori di Andrea Beretta, collaboratore di giustizia e in passato uno degli uomini di spicco della Curva Nord interista, si racconta di un orologio regalatogli da Romelu Lukaku all'epoca dell'esperienza nell'anno dello scudetto 2020-2021. Ne parla oggi il Corriere della Sera.

Secondo Beretta, Lukaku aveva regalato questi orologi a compagni di squadra, staff, e uno lo aveva dato proprio all'ex capo ultrà. Quest'ultimo racconta di avere rapporti diretti e una sorta di amicizia con l'attaccante belga. Commentando alcuni appunti presi nella sua agenda, sempre Beretta racconta di un incontro tra "Chuck", come veniva soprannominato Matteo Norrito, e Beppe Marotta per "la storia dei biglietti". Dichiara anche, Beretta, di aver avuto rapporti umani anche con Javier Zanetti, "la persona di cui mi fidavo di più a livello umano. Ci parlavo direttamente. Un bravissimo uomo". Il vice-presidente non sempre esaudiva le richieste ma "ci dava una mano magari per la tifoseria, per fare entrare magari un certo tipo di coreografie".