"La pausa per il Mondiale ha dato tempo a chi insegue di recuperare 'pezzi' fondamentali, nulla è deciso. Il Napoli ha la grande occasione, ma guai a pensare di poter gestire: occorre partire forte come nei mesi scorsi". È il pensiero espresso a La Gazzetta dello Sport da Roberto Donadoni, che vota poi Milan e Inter come principali antagoniste degli azzurri: "Già lo scorso campionato, giocandosi lo scudetto fino all’ultimo turno, hanno mostrato una competitività maggiore rispetto alle altre.