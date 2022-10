Possibili novità riguardo ai diritti tv dei prossimi anni del calcio italiano. Come scrive La Repubblica, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta lavorando per provare a inserire Apple nella partita in tempi brevi. "L’amministratore delegato Tim Cook ha di recente ricevuto una laurea ad honorem a Napoli e ad accoglierlo con le autorità cittadine c’era in prima fila proprio Adl, sponsor e regista di una partnership che potrebbe andare in porto in tempi brevi, si sussurra entro il 2024", spiega il quotidiano.