"Partiamo da un dato di realtà: il centrocampo dell'Inter, nella passata stagione, si è dimostrato decisamente più forte di quello del Milan". Parola di Dino Baggio, protagonista oggi di un'intervista a La Gazzetta della Sport in cui confronta le mediane delle due milanesi, vedendo quella nerazzurra superiore: "Più forte dal punto vista tecnico, dal punto di vista atletico e anche dal punto di vista tattico. Il trio formato da Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella, supportato sulle fasce laterali da Dumfries e Dimarco è stato il vero valore aggiunto dei nerazzurri. II Milan, quindi, se vuole colmare la distanza che lo separa dall'Inter, deve necessariamente investire per irrobustire il reparto".

Ma come? "Fofana e Samardzic sono ottimi giocatori che possono aggiungere muscoli e qualità tecniche, ma credo che non bastino per raggiungere i nerazzurri - prosegue Baggio -. Mi spiego: il centrocampo è un reparto molto particolare, ha meccanismi delicatissimi che vanno imparati a memoria, servono tanti allenamenti per raggiungere la completa sincronia tra gli interpreti. Ecco, l'Inter, questa sincronia, ce l'ha e l'ingresso di Zielinski può migliorarla ulteriormente. Zielinski ha capacità di recupero e ottimi inserimenti offensivi. Il Milan deve lavorare ancora parecchio per arrivare ad alti livelli a centrocampo, anche perché c'è un nuovo allenatore e bisognerà innanzitutto seguire le sue idee".