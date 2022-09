Nelson Dida sottolinea attraverso le pagine di Tuttosport i meriti di Maignan nelle vittorie del Milan. "Il derby ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Ma anche l’anno scorso le sue parate hanno contribuito alla vittoria dello scudetto del Milan. Sono contento per lui perché continua a dimostrare grande voglia di vincere. Anche in questo lui non è un portiere come tutti gli altri. Questo Milan di giovani ha ancora tanta qualità da esprimere. Se riuscirà sarà difficile per tutti affrontarlo. Ancora più difficile di quanto è ora", dice il brasiliano.