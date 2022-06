La questione San Siro riaccenda la battaglia elettorale di Sesto San Giovanni tra il sindaco uscente Roberto Di Stefano e il candidato del centrosinistra, Michele Foggetta, chiamati domani alle urne per il ballottaggio. "L’ipotesi delle ex aree Falck a Sesto - assicura Di Stefano, come riporta l'edizione milanese del Corriere della Sera - resta valida per il Milan. L’avvio della consultazione pubblica a Milano era già previsto. Nulla è cambiato rispetto a ieri. Noi abbiamo già dato la nostra disponibilità al progetto firmato da Norman Foster".