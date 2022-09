La caratteristica che più la colpisce di questa squadra?

"Assolutamente la fisicità. È quel qualcosa in più che ha questa Udinese. È una squadra fisica, strutturata con tanti buoni giovani che giocano bene".

Sottil le piace?

"Molto. La squadra è sempre messa molto bene in campo, ha qualità ed è aggressiva. A Udine sanno fare mercato. Ma il direttore Marino ha pescato bene anche in panchina scegliendo un tecnico che aveva fatto un buon torneo ad Ascoli in Serie B e dandogli fiducia".

Gianpaolo Pozzo, 81 anni, ha un sogno: rivedere il suo club in Europa. Può riuscirci?

"Perché no. L’Europa ora non è una follia. Dopo Guidolin ci sono stati troppi cambi. Ma qui è stata costruita una squadra mirata con un mix di esperienza e gioventù e qualità. In questo lavoro l’Udinese è bravissima".