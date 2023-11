"Vi dico una cosa: domenica può finire in qualsiasi modo. Ma per il campionato dico Inter: è troppo più forte, troppo più completa di tutte le altre". Parola di Gigi Di Biagio, intervistato dalla Gazzetta dello Sport proprio in vista di Juve-Inter di domenica prossima. "Io credo che la Juve cercherà di vincere. E in effetti un successo potrebbe darle slancio.

Ma oggi l’Inter è più avanti nel percorso, per organico e per consapevolezza: il cammino in Champions della scorsa stagione è stato eccezionale, difficile da ripetere. E ora è un valore aggiunto. Inzaghi ha un gran centrocampo, persino uno come Frattesi fatica a trovare spazio. L’Inter ha giocatori in crescita in ogni reparto. Un nome? Dimarco, lo conosco da sempre".