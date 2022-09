Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia e promotore del Comitato San Siro a favore del nuovo stadio, esprime a Mi-Tomorrow il proprio pensiero riguardo alla situazione attorno al possibile futuro impianto."Da tre anni aspettiamo che comincino i lavori. Speriamo che il processo si attivi velocemente e che il dibattito pubblico non abbia gli stessi esiti di quello fatto per i Navigli. Furono spesi soldi pubblici per poi non farne nulla. Se si parla di partecipazione è meglio poi ascoltare i cittadini - dice il consigliere - Oggi lo stadio non è più funzionale. I servizi sono scadenti, i bagni non ne parliamo. Ricordiamoci che San Siro attuale nasce da un progetto degli anni '20. Non c'è una risposta adeguata alle necessità di 70-80mila tifosi che vanno ogni fine settimana allo stadio. Inoltre tutto il distretto attorno all'impianto è una landa desolata. Servono strutture adeguate, non solo per i tifosi ma anche per i residenti . Rischio di fuga dei club? Certo che c'è. I nuovi proprietari del Milan vogliono una struttura moderna. Dall'Inter non ho mai sentito parlare di piano B, ma se dovessero andare via le società rimarrebbe un monumento all'incapacità di decidere".