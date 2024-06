I colleghi di Tuttosport ha intervistato Gianni De Biasi, ex ct dell'Albania, per provare ad anticipare quali saranno le chiavi tattiche della partita che questa sera metterà di fronte la Nazionale di Sylvinho all'Italia a Euro 2024: "Non penso proprio che l'Albania si metterà a cinque in mezzo, credo giocheranno col 4-2-3-1. I due mediani, Ramadani e Asllani sono forti, ma Jorginho e Barella lo sono di più. Asani è un esterno pericoloso, che in Nazionale fa spesso bene, ma che nel suo club non gioca molto. Il suo duello con Dimarco sarà molto interessante, attenzione a farlo rientrare sul sinistro".