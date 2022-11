Da qualche giorno il nome di Marcus Thuram è tornato ad essere affiancato all'Inter. Oggi dell'attaccante parla Oscar Damiani, attraverso le colonne di Tuttosport. "Marcus è proprio forte - dice l'agente che ai tempi aveva la procura del padre Lilian -. Un esterno d’attacco che fa gol. Dal fisico possente, è un calciatore che può davvero militare in qualsiasi squadra. Sartori anni fa lo voleva portare all’Atalanta. Io ne avevo parlato pure col padre, ma poi, visto che aveva già un agente, non siamo andati oltre. Però attenzione, in Germania i calciatori stanno bene, forse meglio che in Italia. Mi sembrerebbe strano che lo lascino arrivare sino alla fine del contratto, siccome però non lo seguo io, potrei sbagliare. Certo, se diventasse free agent la prossima estate sarebbe un grande affare per tutti. Ovviamente si dovrebbe pagare un lauto ingaggio, onorario che comunque merita, per poterselo assicurare. Il cartellino a zero potrebbe essere una grande occasione per i top club. L'Inter? Lo aveva seguito. Il nuovo procuratore segue molti calciatori forti in Francia, Marcus non è più un ragazzino, farà le sue scelte".