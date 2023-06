Un breve messaggio su WhatsApp per dare la carica all'Inter, impegnata stasera nella finale di Champions League. La Gazzetta dello Sport riporta i pensieri dei protagonisti del Triplete in vista della sfida di Istanbul: da Julio Cesar ("Auguro al mio amico Onana di fare una parata che salvi la finale"), passando per Maicon ("Avete già fatto la storia"), Lucio ("Vi auguro tanta fortuna e determinazione"), Samuel ("Ora è il momento di questi ragazzi e di mister Inzaghi"), Chivu ("Gestite le emozioni e metteteci il cuore") e Cambiasso ("Coroniamo il sogno tutti insieme").

Tanta fiducia anche per Sneijder ("Nessuna partita è impossibile, soprattutto se ti chiami Inter"), Pandev ("In finale non esistono le favorite e se tutti dicono che è il City, ci sarà più gusto a batterli"), Eto'o ("Sognare, ragazzi") e Milito ("Spero che il mio grande amico Lautaro possa sollevare la coppa").