"Io sono convinto che alla fine l’Inter riuscirà a vincere: considerando che deve recuperare una gara, ecco allora che secondo me ce la farà a recuperare e a raddrizzare l’ultimo periodo che non è stato eccezionale. Ma con 9 gare a disposizione c’è ancora tempo per riprendere la marcia: raggiungerà la vetta". Lo dice senza incertezze Julio Ricardo Cruz, intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare della corsa scudetto. "Mi piace poter pensare che il giocatore decisivo potrà essere il Tucu Correa. È un attaccante diverso da tutti gli altri, quello capace di saltare l’uomo e creare superiorità - afferma l'ex nerazzurro -. Sarà lotta fino alla fine ma, spero, alla fine la spunteranno i nerazzurri".