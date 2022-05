Nella serie di amarcord legati alle Coppa Italia vinte dall'Inter nella storia, che oggi trova spazio sulla Gazzetta dello Sport, si trova anche il racconto di Julio Cruz: "Mi ricordo che segnai all’andata della finale 2005-06 ma l’emozione che provai al ritorno, davanti a San Siro pieno, è indescrivibile - le parole del Jardinero -. Partii da metà campo, scartai il portiere e la infilai di sinistro. Era il 2-0. Per quel gol, Cufré - che è un mio amico - mi rompe sempre le scatole: 'Quella sera mi hai fatto fare 50 metri per rincorrerti e per prenderti la palla ma poi hai fatto gol lo stesso'. Ci ridiamo spesso io e lui. Ricordo che se all’andata, dopo l’1-1, giustamente tornammo a Milano, al ritorno venne nello spogliatoio anche Massimo (Moratti, ndr) con suo figlio e la Coppa. Momenti fantastici, perché vedevo la gioia nei miei compagni, perché la provavo io e perché la gente dell’Inter era felice".