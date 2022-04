"Per quello che sta dicendo il campionato in questo momento, il Milan è il grande favorito e alla fine riuscirà a portarsi a casa lo scudetto". Ne è convinto Hernan Crespo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. "Oggi la squadra di Pioli è quella che gioca meglio a calcio delle big, e poi ha un grandissimo vantaggio: la testa è libera, la pressione in questo momento è tutta sulle rivali. Guardando il calendario, credo proprio che ci potrà essere una fuga. Le prossime tre partite saranno decisive: ci sono scontri importanti, il Milan ne approfitterà".