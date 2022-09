"L'incontro con Sala a giugno? Giuro ero lì per parlare di Interspac. E' chiaro che a Zhang non piace il progetto, ma non è mai detta l'ultima parola". Così Carlo Cottarelli ha commentato al Corriere della Sera la situazione riguardante l'azionariato popolare. Un progetto che al momento è rimasto solo sulla carta per la volontà della proprietà interista di non accogliere l'idea.